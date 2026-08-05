Deutsche Bank AG: Buy für Zalando-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 12:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.2 Prozent auf 24.67 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 41.87 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 721’194 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 2.6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Zalando am 03.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET



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