NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der darauf folgende Ausverkauf der Aktien sei überzogen gewesen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte sich eine höhere Effizienz des Online-Modehändlers bei den Kosten einstellen./rob/bek/ag;