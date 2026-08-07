Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der darauf folgende Ausverkauf der Aktien sei überzogen gewesen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte sich eine höhere Effizienz des Online-Modehändlers bei den Kosten einstellen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.81 €
|
Abst. Kursziel*:
8.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.04%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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