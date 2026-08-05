DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 92.68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.790 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 25.22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272.12 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 72.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zalando belief sich zuletzt auf 7.11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch