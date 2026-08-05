Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.63 €
|
Abst. Kursziel*:
42.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.82%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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