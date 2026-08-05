Zalando 23.19 CHF -1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.