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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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05.08.2026 11:47:51

Zalando Buy

Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.63 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.82%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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