Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green bezog in einem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zu einer möglichen Koalition von Linken, Grünen und SPD in Berlin und der Absicht, Wohnungsbestände von großen Vermietern zu enteignen. Diese Entwicklung lenke den Fokus wieder auf die Bundesregierung, die gesetzlich gegen ein solches Vorhaben vorgehen wolle. Eine moderate Kursreaktion suggeriere, dass der Markt von einem Eingreifen des Bundes ausgehe - oder, dass die Folgen zweitrangig bleiben in Anbetracht des schlechten Zinsumfeldes./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.52 €
|
Abst. Kursziel*:
57.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.58%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
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