NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green bezog in einem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zu einer möglichen Koalition von Linken, Grünen und SPD in Berlin und der Absicht, Wohnungsbestände von großen Vermietern zu enteignen. Diese Entwicklung lenke den Fokus wieder auf die Bundesregierung, die gesetzlich gegen ein solches Vorhaben vorgehen wolle. Eine moderate Kursreaktion suggeriere, dass der Markt von einem Eingreifen des Bundes ausgehe - oder, dass die Folgen zweitrangig bleiben in Anbetracht des schlechten Zinsumfeldes./tih/jha/;