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19.10.2026 18:32:51

Vonovia SE Overweight

Vonovia
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green bezog in einem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zu einer möglichen Koalition von Linken, Grünen und SPD in Berlin und der Absicht, Wohnungsbestände von großen Vermietern zu enteignen. Diese Entwicklung lenke den Fokus wieder auf die Bundesregierung, die gesetzlich gegen ein solches Vorhaben vorgehen wolle. Eine moderate Kursreaktion suggeriere, dass der Markt von einem Eingreifen des Bundes ausgehe - oder, dass die Folgen zweitrangig bleiben in Anbetracht des schlechten Zinsumfeldes./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.52 € 		Abst. Kursziel*:
57.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.58%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
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18:32 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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