Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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14.08.2026 11:31:42
Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius beim fairen Aktienwert von 58 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zudem habe der Medizinkonzern den Jahresausblick angehoben./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
47.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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