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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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14.08.2026 11:31:42

Fresenius SECo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius beim fairen Aktienwert von 58 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zudem habe der Medizinkonzern den Jahresausblick angehoben./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Kaufen
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
47.24 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
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