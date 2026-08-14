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14.08.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag.
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Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,86 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 62.806,67 US-Dollar wert, nach 63.350,26 US-Dollar am Vortag.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 8,15 EUR notiert.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 44,63 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 44,81 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,48 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.874,12 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.883,18 US-Dollar wert war.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,66 Prozent schwächer bei 205,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 206,49 US-Dollar.
Währenddessen wird Ripple bei 1,002 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,008 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 396,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 393,82 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1822 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1822 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1587 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1593 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3332 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3342 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Binancecoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 605,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 610,09 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0695 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Solana-Kurs 0,92 Prozent schwächer bei 75,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 76,17 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,29 Prozent auf 6,362 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,445 US-Dollar wert.
Zudem gibt Chainlink am Freitagmittag nach. Um 0,74 Prozent auf 8,797 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,863 US-Dollar.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 1,73 Prozent auf 0,6766 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6885 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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