Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.90 €
|
Abst. Kursziel*:
45.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.36%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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