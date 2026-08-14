Ottobock 57.10 EUR -1.55% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.