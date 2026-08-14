Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,01 Prozent auf 4.351,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.351,36 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,33 Prozent auf 64,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,48 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Platinpreis um 0,06 Prozent auf 1.728,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.727,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -1,09 Prozent auf 1.310,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.325,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,14 Prozent auf 87,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 87,07 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,66 Prozent auf 81,79 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 81,25 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 0,83 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,33 US-Dollar) geht es um -1,19 Prozent auf 3,29 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 12:56 Uhr gibt der Kakaopreis um -0,29 Prozent auf 4.108,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.120,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,89 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,68 US-Dollar am Vortag auf 11,72 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,61 Prozent auf 304,90 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 309,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,36 Prozent auf 0,17 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,59 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,47 Prozent auf 111,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 112,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,18 Prozent auf 568,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 569,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch