FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen von der sich verbessernden Lage auf dem US-Lkw-Markt sowie von Preiserhöhungen in Europa profitieren. Letztere dürften darauf abzielen, die höheren Kosten auszugleichen./la/ag;