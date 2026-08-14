JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen von der sich verbessernden Lage auf dem US-Lkw-Markt sowie von Preiserhöhungen in Europa profitieren. Letztere dürften darauf abzielen, die höheren Kosten auszugleichen./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.10 €
|
Abst. Kursziel*:
35.47%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.99%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-