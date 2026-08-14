Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
485.20CHF
18.10CHF
3.87 %
14:54:38
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14.08.2026 12:25:52
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.47 CHF 1.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 533 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Beim Kursziel setzte er einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
533.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
491.80 €
|
Abst. Kursziel*:
8.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
518.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.82%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse