Wisekey-Aktie: Umzug auf Britische Jungferninseln vollzogen

Dazu wurde die bisherige Schweizer Wisekey mit ihrer dort ansässigen Tochter Wiseqey verschmolzen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die bisherigen B-Aktien von Wisekey werden noch bis Freitag an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Ab Montag, dem 5. Oktober, sollen die Aktien der neuen Wiseqey unter dem Kürzel "WQEY" sowohl an der SIX als auch an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Für jede bisherige B-Aktie erhalten Anleger grundsätzlich eine Aktie der neuen Gesellschaft.

Daneben hat die Wisekey-Tochter Wisesat ihre Fusion mit der Börsenhülle Columbus Acquisition abgeschlossen. Das auf sichere Satellitenkommunikation spezialisierte Unternehmen soll ab Freitag unter dem Kürzel "SAIQ" an der Nasdaq gehandelt werden.

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Zug (awp)