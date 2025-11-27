Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.95CHF
-0.05CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
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30.09.2026 13:41:56
Vodafone Group Buy
Vodafone Group
1.38 CHF 1.17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung preise eher Risiken ein als Chancen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hob seine Schätzungen an./rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.24 £
|
Abst. Kursziel*:
29.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
25.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse London: FTSE 100 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Vodafone takes up to €1.1bn hit from Drahi’s German broadband deal (Financial Times)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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|14:53
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|14:51
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Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|14:47
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Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|13:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Buy
|13:46
|
UBS AG
Beiersdorf Neutral
|13:46
|
Jefferies & Company Inc.
Linde Buy