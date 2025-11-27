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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
CHF
-0.05
CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
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30.09.2026 13:41:56

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
1.38 CHF 1.17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 150 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung preise eher Risiken ein als Chancen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hob seine Schätzungen an./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1.60 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.24 £ 		Abst. Kursziel*:
29.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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