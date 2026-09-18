FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 18.09.2016 wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2.19 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 4’575.612 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’028.37 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 17.09.2026 auf 1.32 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39.72 Prozent eingebüsst.

Vodafone Group wurde am Markt mit 30.43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch