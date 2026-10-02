PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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02.10.2026 16:04:00
PolyPeptide-Aktie kaum verändert: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
PolyPeptide lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 26. Oktober 2026 ein.
Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen dann über das öffentliche Kaufangebot von Samsung Biologics für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Peptidherstellerin entscheiden.
Wie aus der Einladung zur ausserordentlichen GV am Freitag nun noch hervorgeht, haben alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt von ihren Funktionen im Verwaltungsrat erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt nun die Wahl von John Chongbo Rim, Seungho Ryu, Cheol Woo Ryu, Mihyun Yang und Joonkyung Seong in das Gremium. Sie alle wurden von Samsung vorgeschlagen. Dabei soll John Chongbo Rim zudem zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt werden.
Ende August hatte der südkoreanische Auftragsfertiger den definitiven Angebotsprospekt seines Übernahmeangebots für Polypeptide vorgelegt und unverändert 44,31 Franken je PolyPeptide-Aktie angeboten.
Der Verwaltungsrat von PolyPeptide empfiehlt das Angebot weiterhin einstimmig zur Annahme. Auch die Grossaktionärin Draupnir Holding von Fredrik Paulsen, die 55,65 Prozent des Aktienkapitals hält, hat sich zur Andienung ihrer Aktien verpflichtet.
Via SIX tendiert die PolyPeptide-Aktie zeitweise bei 44,15 Franken (+0,11%).
hr/dm
Zug (awp)
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