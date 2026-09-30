Wie Experten die Vodafone Group-Aktie im September einstuften

Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,575 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,35 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 1,227 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 1,60 GBP 30,40 30.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 1,55 GBP 26,32 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch