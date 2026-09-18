Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag fällt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.23 Prozent auf 10’790.76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.182 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’815.79 Punkten, nach 10’816.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’815.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’776.36 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 1.31 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 10’728.04 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 10’399.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’228.11 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.44 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit IG Group (+ 3.12 Prozent auf 13.56 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.03 Prozent auf 141.00 GBP), Fresnillo (+ 2.00 Prozent auf 30.64 GBP), Endeavour Mining (+ 1.80 Prozent auf 47.58 GBP) und Antofagasta (+ 1.38 Prozent auf 37.53 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-4.71 Prozent auf 3.40 GBP), Coca-Cola HBC (-3.47 Prozent auf 44.50 GBP), BT Group (-2.67 Prozent auf 2.03 GBP), Entain (-2.35 Prozent auf 4.91 GBP) und Vodafone Group (-2.28 Prozent auf 1.29 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Glencore-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1’889’303 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.133 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch