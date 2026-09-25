Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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25.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Investoren gebracht.
Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vodafone Group-Papier bei 0.85 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117.786 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 147.59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.25 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.59 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Vodafone Group eine Marktkapitalisierung von 28.76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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