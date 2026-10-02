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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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Frühes Investment 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Vodafone Group
1.41 CHF 4.83%
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Heute vor 3 Jahren wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0.77 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 1’301.744 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Vodafone Group-Papiere wären am 01.10.2026 1’615.46 GBP wert, da der Schlussstand 1.24 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61.55 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Vodafone Group betrug jüngst 28.41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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