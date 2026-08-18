Einhell Germany vz. 70.90 EUR -5.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Einhell nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis seien knapp unter seinen Prognosen geblieben, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Werkzeughersteller bestätigt./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.