S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig

• Tom Lee erwartet den S&P 500 im August bei 7'900 bis 8'000 Punkten und sieht Ethereum als möglichen Rally-Treiber.• JPMorgan erhöht sein 2026er-Ziel auf 8'000 Punkte, gestützt auf eine starke Berichtssaison im zweiten Quartal.• Goldman Sachs hatte bereits im Mai sein Ziel von 7'600 auf 8'000 angehoben.

Lees Begründung: Entlastung nach dem Ausverkauf

Laut Fundstrat-Stratege Tom Lee habe ein Deleveraging-Event vor einigen Wochen Kapital an den Rand des Marktes gedrängt und die Anlegerstimmung übermässig bearish werden lassen. Gleichzeitig würden starke Unternehmensgewinne und nachlassende Inflationssorgen eine "Chase" nach oben antreiben, wie BeInCrypto unter Berufung auf einen CNBC-Artikel berichtet. Die laufende Berichtssaison liege mehr als 15 Punkte über den zu Quartalsbeginn gesetzten Schätzungen, die Gewinnschätzungen für 2027 seien um 8 Punkte auf fast 410 gestiegen, mit Potenzial bis 425 zum Saisonende.

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Sein CNBC-Panelkollege Dan Greenhouse äusserte sich folgendermassen: Bei einem S&P 500 nahe 7'700 sei ein Ziel von 8'000 nur eine moderate prozentuale Bewegung. Er verwies zudem darauf, dass die Gewinnstärke breiter angelegt sei als nur im Tech-Sektor, auch Finanzwerte, Versicherer und Kreditkartenunternehmen würden Stärke signalisieren, ergänzt um zwei aufeinanderfolgende Wochen mit Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe unter 200'000, historisch ein seltener und positiver Wert.

Der Ethereum-Twist

Bemerkenswert an Lees Aussage ist die Rolle, die er Ethereum zuschreibt: Er sieht die Kryptowährung gemeinsam mit den "Magnificent Seven" und dem Softwaresektor als massgeblichen Treiber der Markterholung. Die von ihm erwartete Wende bei den derzeit korrigierenden Halbleiter-, DRAM- und Speicherwerten (ähnlich dem Muster von 1997/98) erwähnt er dabei als parallele Entwicklung. "Die Erholung hier, glaube ich, wird von den Magnificent Seven, Software und Ethereum angeführt", so Lee wörtlich, wie BeInCrypto unter Berufung auf CNBC berichtet. Diese Einschätzung fällt in eine Phase verstärkter Whale-Käufe bei ETH und wieder anziehender ETF -Zuflüsse, bleibt aber eine spekulative These ohne institutionelle Bestätigung.

JPMorgan: Gewinne laufen den Schätzungen davon

Auf der institutionellen Seite zieht JPMorgan die Blicke mit einer Prognoseanhebung für den S&P 500 auf sich. Laut dem Team um Chefstratege Dubravko Lakos-Bujas begründet die Bank ihre Anhebung von 7'800 auf 8'000 Punkte mit einer starken Berichtssaison im zweiten Quartal, in der bereits der Grossteil der S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt hatten, wie Finbold berichtet. Das neue Ziel impliziert ausgehend vom damaligen Indexstand von 7'757 Punkten ein Aufwärtspotenzial von rund 3 Prozent.

Die Bank hob zugleich ihre Gewinnschätzung (EPS) für 2026 auf 365 US-Dollar an, ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und oberhalb des Marktkonsenses von 358 US-Dollar. Für 2027 kalkuliert JPMorgan mit 420 US-Dollar je Aktie, ein Wachstum von 15 Prozent. Ein Teil des Gewinnanstiegs gehe allerdings auf Bewertungsgewinne bei privaten Unternehmensbeteiligungen zurück; bereinigt läge das 2026er-Ergebnis bei 347 US-Dollar je Aktie, immer noch ein Plus von 28 Prozent. Die Bewertungsmultiple beliess die Bank trotzdem bei rund dem 20-Fachen der erwarteten Gewinne, mit Verweis auf höhere Zinsen und geopolitische Risiken.

Laut Finbold reiht sich JPMorgan damit in eine wachsende Gruppe optimistischer Wall-Street-Stimmen ein: Citigroup soll mit 8'100 Punkten noch etwas bullisher positioniert sein, Yardeni Research rechne demnach sogar mit bis zu 8'250 Punkten bis Jahresende.

Goldman Sachs: KI-Ausgaben als halber Gewinntreiber

Goldman Sachs war mit seiner Zielanhebung bereits im Mai vorangegangen. Chefstratege für US-Aktien Ben Snider bezifferte die für 2026 erwarteten Kapitalausgaben der grossen Hyperscaler auf 754 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 83 Prozent gegenüber 2025, mit weiterem Anstieg auf 905 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027. Rund die Hälfte des gesamten Gewinnwachstums im S&P 500 entfalle in diesem und im kommenden Jahr auf Profiteure dieser Investitionswelle, allen voran Halbleiterhersteller.

Trotz des angehobenen Ziels mahnt Goldman zur Vorsicht: Die Rally werde zunehmend von wenigen Werten getragen, ein starker Anstieg des Kursmomentums gelte historisch als Warnsignal. Snider verweist zudem auf saisonale Schwäche vor Zwischenwahlen sowie darauf, dass die stark angehobenen Schätzungen für KI-Kapitalausgaben die Messlatte für weitere positive Überraschungen erhöhten.

Ob Lees Ethereum-These sich als mehr als ein Nebenschauplatz erweist, dürfte in den kommenden Wochen von ETF-Flows und On-Chain-Aktivität abhängen, während die Bank-Ziele bei 8'000 primär auf Gewinnen und KI-Capex fussen, nicht auf Krypto.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch