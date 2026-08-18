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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

51.84
CHF
-3.46
CHF
-6.25 %
17:00:38
BRXC
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18.08.2026 15:32:17

SMA Solar Halten

SMA Solar
51.84 CHF -6.25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 60 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sondereffekte hätten bei dem Wechselrichter-Hersteller das zweite Quartal gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geopolitischen Unsicherheiten blieben jedoch hoch und das Marktumfeld wettbewerbsintensiv. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei vor diesem Hintergrund bei der Aktie ausgeglichen. Sie wirke im historischen Kontext angemessen bewertet./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
55.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
55.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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