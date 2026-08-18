SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial

Analystenhaus rechnet Raumfahrt- und KI-Geschäft von SpaceX getrennt durch

Kursziel bleibt bestehen, ein Bull-Case-Szenario reicht deutlich weiter

Neue Softwaremodelle und eine milliardenschwere Übernahme sollen Wert zeigen

Morgan Stanley bekräftigte am 12. August sein Kursziel von 300 US-Dollar für die SpaceX-Aktie und sein Overweight-Rating. Analyst Adam Jonas argumentiert, dass der Markt die Consumer- und Enterprise-KI-Sparte des Raumfahrt- und Satellitenkonzerns kaum bewerte, obwohl dort erhebliches Potenzial stecke.

Sum-of-the-parts-Rechnung von Morgan Stanley

In seiner Analyse vom 12. August zerlegt Jonas den Konzern in einzelne Werttreiber. Die Sparten Space und Connectivity, also Raketenstarts, das Starship-Programm und das Satelliteninternet Starlink, taxiert er auf 127 US-Dollar je Aktie, was dem 52-Fachen des für 2028 geschätzten EBITDA entspricht. Für die Sparte Consumer & Enterprise AI, zu der die Sprachmodell-Einheit xAI mit Grok sowie Cursor zählen, bleiben in seiner Rechnung lediglich 12 US-Dollar je Aktie übrig, umgerechnet etwa das Einfache des für 2028 erwarteten Verhältnisses von Unternehmenswert zu Umsatz.

Jonas hatte bereits am 24. Juli gewarnt, dass ein Aktienkurs von 100 US-Dollar bedeuten würde, dass Anleger der KI-Sparte praktisch keinen Wert mehr zubilligen. In der zugehörigen Notiz vom Folgetag schrieb er, viele Investoren würden dem Geschäft angesichts hoher Kapitalkosten, unsicherer Wirtschaftlichkeit und des hohen Zeitaufwands des Managements sogar einen negativen Wert zuschreiben.

SpaceX-Aktie nach Kurssprung im Fokus

Die SpaceX-Aktie zog an der NASDAQ am Montag um 4,5 Prozent auf 146,23 US-Dollar an, nachbörslich gab sie um 0,23 Prozent auf 145,90 US-Dollar nach.

Morgan Stanley hält neben dem Kursziel von 300 US-Dollar an einem Bull-Case-Szenario von 600 US-Dollar fest, das insbesondere das Potenzial der Übernahme der KI-Coding-Plattform Cursor widerspiegelt. SpaceX hat die Übernahme von Cursor für 60 Milliarden US-Dollar am 14. August abgeschlossen.

Neue Modelle als Belastungsprobe für die These

Im Mittelpunkt der aktualisierten Einschätzung steht auch der Start von Grok 4.6 durch die xAI-Einheit von SpaceX. Das Modell soll laut Unternehmensangaben komplexe, mehrstufige Aufgaben wie Recherche, Datenanalyse und Softwareentwicklung übernehmen und ist über Cursor sowie Grok Build verfügbar, mit einem Einstiegspreis von 2 US-Dollar je Million Input-Token und 6 US-Dollar je Million Output-Token. Morgan Stanley erwartet, dass xAI Grok 4.7 noch diesen Monat und Grok 5 bis Ende Dezember veröffentlicht.

Für seine These verweist Jonas auch auf die Geschäftszahlen: SpaceX hatte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, ein Plus von 92 Prozent, und für Ende 2026 eine Umsatz-Run-Rate von nahezu 100 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Der breitere Analystenkonsens sieht die Aktie laut TipRanks derzeit mit einem mittleren Kursziel von 232,35 US-Dollar bei insgesamt 24 Kauf-, 5 Halte- und 2 Verkaufsempfehlungen unter 31 Häusern, die Kurszielspanne reichte von 75 bis 800 US-Dollar.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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