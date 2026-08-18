Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’291 -0.1%  SPI 20’131 -0.3%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’181 -0.6%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 6’486 -0.7%  Gold 4’394 -0.5%  Bitcoin 51’998 -0.5%  Dollar 0.8118 0.1%  Öl 91.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Suche...
KI-Sparte unterbewertet 18.08.2026 10:12:47

SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial

SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial

Ein Analyst rechnet vor, dass Anleger der milliardenschweren KI-Sparte von SpaceX kaum Wert beimessen, während die Aktie deutlich zulegt.

  • Analystenhaus rechnet Raumfahrt- und KI-Geschäft von SpaceX getrennt durch
  • Kursziel bleibt bestehen, ein Bull-Case-Szenario reicht deutlich weiter
  • Neue Softwaremodelle und eine milliardenschwere Übernahme sollen Wert zeigen

Morgan Stanley bekräftigte am 12. August sein Kursziel von 300 US-Dollar für die SpaceX-Aktie und sein Overweight-Rating. Analyst Adam Jonas argumentiert, dass der Markt die Consumer- und Enterprise-KI-Sparte des Raumfahrt- und Satellitenkonzerns kaum bewerte, obwohl dort erhebliches Potenzial stecke.

Sum-of-the-parts-Rechnung von Morgan Stanley

In seiner Analyse vom 12. August zerlegt Jonas den Konzern in einzelne Werttreiber. Die Sparten Space und Connectivity, also Raketenstarts, das Starship-Programm und das Satelliteninternet Starlink, taxiert er auf 127 US-Dollar je Aktie, was dem 52-Fachen des für 2028 geschätzten EBITDA entspricht. Für die Sparte Consumer & Enterprise AI, zu der die Sprachmodell-Einheit xAI mit Grok sowie Cursor zählen, bleiben in seiner Rechnung lediglich 12 US-Dollar je Aktie übrig, umgerechnet etwa das Einfache des für 2028 erwarteten Verhältnisses von Unternehmenswert zu Umsatz.

Jonas hatte bereits am 24. Juli gewarnt, dass ein Aktienkurs von 100 US-Dollar bedeuten würde, dass Anleger der KI-Sparte praktisch keinen Wert mehr zubilligen. In der zugehörigen Notiz vom Folgetag schrieb er, viele Investoren würden dem Geschäft angesichts hoher Kapitalkosten, unsicherer Wirtschaftlichkeit und des hohen Zeitaufwands des Managements sogar einen negativen Wert zuschreiben.

SpaceX-Aktie nach Kurssprung im Fokus

Die SpaceX-Aktie zog an der NASDAQ am Montag um 4,5 Prozent auf 146,23 US-Dollar an, nachbörslich gab sie um 0,23 Prozent auf 145,90 US-Dollar nach.

Morgan Stanley hält neben dem Kursziel von 300 US-Dollar an einem Bull-Case-Szenario von 600 US-Dollar fest, das insbesondere das Potenzial der Übernahme der KI-Coding-Plattform Cursor widerspiegelt. SpaceX hat die Übernahme von Cursor für 60 Milliarden US-Dollar am 14. August abgeschlossen.

Neue Modelle als Belastungsprobe für die These

Im Mittelpunkt der aktualisierten Einschätzung steht auch der Start von Grok 4.6 durch die xAI-Einheit von SpaceX. Das Modell soll laut Unternehmensangaben komplexe, mehrstufige Aufgaben wie Recherche, Datenanalyse und Softwareentwicklung übernehmen und ist über Cursor sowie Grok Build verfügbar, mit einem Einstiegspreis von 2 US-Dollar je Million Input-Token und 6 US-Dollar je Million Output-Token. Morgan Stanley erwartet, dass xAI Grok 4.7 noch diesen Monat und Grok 5 bis Ende Dezember veröffentlicht.

Für seine These verweist Jonas auch auf die Geschäftszahlen: SpaceX hatte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, ein Plus von 92 Prozent, und für Ende 2026 eine Umsatz-Run-Rate von nahezu 100 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Der breitere Analystenkonsens sieht die Aktie laut TipRanks derzeit mit einem mittleren Kursziel von 232,35 US-Dollar bei insgesamt 24 Kauf-, 5 Halte- und 2 Verkaufsempfehlungen unter 31 Häusern, die Kurszielspanne reichte von 75 bis 800 US-Dollar.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds
Wachstumstreiber Starlink: So beflügelt das Satellitengeschäft SpaceX
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten

Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com,Wirestock Creators / Shutterstock.com,Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’926.86 19.32 SXBVXU
Short 15’202.95 13.95 SMYBKU
Short 15’793.88 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’296.25 18.08.2026 09:57:34
Long 13’739.27 19.86 SYB31U
Long 13’430.75 13.97 SNB4VU
Long 12’839.18 8.83 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.