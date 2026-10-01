UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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01.10.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 81,28 EUR ab.
Die UniCredit-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 81,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte UniCredit-Aktie bei 81,28 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,57 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 102 UniCredit-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 57,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für UniCredit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,78 EUR ausgeschüttet werden. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.25 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.58 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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