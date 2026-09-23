UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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23.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 39,88 CHF nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 39,88 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'978 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 39,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,77 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'188'359 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,72 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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UBS am 23.09.2026
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