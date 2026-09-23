UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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23.09.2026 13:37:44
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die UBS-Aktie aus.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Kian Abouhossein bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Schweizer Ständerat bei den Eigenkapitalregeln für die UBS Härte zeigt. Die Grossbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Das sei eine Verbesserung im schlimmsten Szenario, so Hossein. Positiv sei, dass die Kapitaldebatte nun endlich auf ein Ende zusteuere.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die UBS-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 13:21 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.4 Prozent auf 40.17 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24.47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’675’166 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11.5 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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