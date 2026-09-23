Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SIX-Handel im Fokus
|
23.09.2026 15:58:23
Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter
Kaum bewegt zeigt sich der SLI derzeit.
Am Mittwoch fällt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0.09 Prozent auf 2’251.59 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.311 Prozent auf 2’260.71 Punkte an der Kurstafel, nach 2’253.70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’246.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’263.35 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.882 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2’310.30 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 2’231.24 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 1’990.67 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.68 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Novartis (+ 1.39 Prozent auf 118.08 CHF), Sandoz (+ 1.16 Prozent auf 71.58 CHF), Roche (+ 1.07 Prozent auf 368.00 CHF), Logitech (+ 1.02 Prozent auf 86.84 CHF) und Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 139.95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sika (-1.99 Prozent auf 185.15 CHF), Helvetia Baloise (-1.82 Prozent auf 215.60 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.70 CHF), Julius Bär (-1.23 Prozent auf 70.84 CHF) und Amrize (-1.13 Prozent auf 31.48 CHF).
Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’909’827 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 pendelt am Mittag um Schlusskurs vonDienstag (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’248.54
|-0.23%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.