Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Mittwoch fällt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0.09 Prozent auf 2’251.59 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.311 Prozent auf 2’260.71 Punkte an der Kurstafel, nach 2’253.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’246.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’263.35 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.882 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2’310.30 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 2’231.24 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 1’990.67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.68 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Novartis (+ 1.39 Prozent auf 118.08 CHF), Sandoz (+ 1.16 Prozent auf 71.58 CHF), Roche (+ 1.07 Prozent auf 368.00 CHF), Logitech (+ 1.02 Prozent auf 86.84 CHF) und Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 139.95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sika (-1.99 Prozent auf 185.15 CHF), Helvetia Baloise (-1.82 Prozent auf 215.60 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.70 CHF), Julius Bär (-1.23 Prozent auf 70.84 CHF) und Amrize (-1.13 Prozent auf 31.48 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’909’827 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch