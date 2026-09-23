Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Um 15:40 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.05 Prozent auf 5’358.46 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.109 Prozent auf 5’366.95 Punkte an der Kurstafel, nach 5’361.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’341.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’392.63 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.893 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’324.23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’599.90 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.10 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), BP (+ 2.03 Prozent auf 5.53 GBP), RELX (+ 1.67 Prozent auf 24.91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.45 Prozent auf 82.72 GBP) und Novartis (+ 1.39 Prozent auf 118.08 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Allianz (-3.56 Prozent auf 414.90 EUR), UBS (-1.56 Prozent auf 39.70 CHF), Deutsche Telekom (-1.44 Prozent auf 26.72 EUR), Rio Tinto (-0.84 Prozent auf 71.73 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.72 Prozent auf 82.50 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10’204’511 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 570.958 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch