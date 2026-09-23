Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’756 -0.3%  Dow 51’570 -0.6%  DAX 25’427 -0.6%  Euro 0.9399 0.0%  EStoxx50 6’305 -0.3%  Gold 4’279 -1.8%  Bitcoin 69’591 -1.6%  Dollar 0.8251 0.6%  Öl 103.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Suche...

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX-Handel im Fokus 23.09.2026 15:58:23

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochnachmittag.

ABB
82.41 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

Um 15:40 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.05 Prozent auf 5’358.46 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.109 Prozent auf 5’366.95 Punkte an der Kurstafel, nach 5’361.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’341.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’392.63 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.893 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’324.23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’599.90 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.10 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), BP (+ 2.03 Prozent auf 5.53 GBP), RELX (+ 1.67 Prozent auf 24.91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.45 Prozent auf 82.72 GBP) und Novartis (+ 1.39 Prozent auf 118.08 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Allianz (-3.56 Prozent auf 414.90 EUR), UBS (-1.56 Prozent auf 39.70 CHF), Deutsche Telekom (-1.44 Prozent auf 26.72 EUR), Rio Tinto (-0.84 Prozent auf 71.73 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.72 Prozent auf 82.50 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10’204’511 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 570.958 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4829 21.12.2029 160235958
Long 12.2147 18.06.2027 158193928
Long 276.8667 16.10.2026 159436235
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0464 18.06.2027 157230577
Short 415.3 16.10.2026 158827636
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4829 10.81 160008921
Long 11.3781 6.18 160910667
Long 21.8579 1.76 161113960
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3558 10.98 157036030
Short 10.5215 6.93 157036029
Short 16.2863 3.60 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -57.12 134029532
Long 8 -28.84 152739223
Long 12 -23.35 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten