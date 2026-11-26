Der SLI legte im SIX-Handel letztendlich um 1.20 Prozent auf 2’379.88 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.974 Prozent auf 2’374.48 Punkte an der Kurstafel, nach 2’351.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’383.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’372.67 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’337.00 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 2’329.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’072.09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’443.50 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 4.16 Prozent auf 36.31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.97 Prozent auf 65.24 CHF), Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.90 CHF), VAT (+ 2.39 Prozent auf 480.20 CHF) und Logitech (+ 2.39 Prozent auf 83.28 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sandoz (-1.78 Prozent auf 79.52 CHF), Lindt (-1.12 Prozent auf 8’410.00 CHF), Straumann (-0.41 Prozent auf 108.35 CHF), Galderma (-0.38 Prozent auf 183.30 CHF) und Sonova (-0.21 Prozent auf 290.00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’078’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 352.486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch