SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SLI-Entwicklung
|
26.11.2026 17:58:15
SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Plus
Der SLI ging mit Gewinnen aus dem Donnerstagshandel.
Der SLI legte im SIX-Handel letztendlich um 1.20 Prozent auf 2’379.88 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.974 Prozent auf 2’374.48 Punkte an der Kurstafel, nach 2’351.58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’383.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’372.67 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’337.00 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 2’329.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’072.09 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’443.50 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 4.16 Prozent auf 36.31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.97 Prozent auf 65.24 CHF), Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.90 CHF), VAT (+ 2.39 Prozent auf 480.20 CHF) und Logitech (+ 2.39 Prozent auf 83.28 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sandoz (-1.78 Prozent auf 79.52 CHF), Lindt (-1.12 Prozent auf 8’410.00 CHF), Straumann (-0.41 Prozent auf 108.35 CHF), Galderma (-0.38 Prozent auf 183.30 CHF) und Sonova (-0.21 Prozent auf 290.00 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’078’970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 352.486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’379.88
|1.20%
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.