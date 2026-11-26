Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX letztendlich 1.18 Prozent stärker bei 14’838.66 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.715 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0.901 Prozent stärker bei 14’797.07 Punkten, nach 14’664.92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’776.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’858.97 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1.76 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 14’538.95 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 14’542.90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’822.24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.01 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 4.16 Prozent auf 36.31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.97 Prozent auf 65.24 CHF), Sika (+ 2.40 Prozent auf 189.90 CHF), Logitech (+ 2.39 Prozent auf 83.28 CHF) und Richemont (+ 2.11 Prozent auf 171.95 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Sandoz (-1.78 Prozent auf 79.52 CHF), Galderma (-0.38 Prozent auf 183.30 CHF), Novartis (+ 0.11 Prozent auf 128.24 CHF), Nestlé (+ 0.57 Prozent auf 87.65 CHF) und Roche (+ 0.75 Prozent auf 404.00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’078’970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 352.486 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.91 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch