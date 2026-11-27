Am Freitag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.36 Prozent höher bei 2’384.88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.154 Prozent auf 2’380.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’376.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’379.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’385.44 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1.80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’345.67 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 2’308.86 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’076.80 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.87 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’443.50 Punkten. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2.98 Prozent auf 494.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.27 Prozent auf 66.72 CHF), Julius Bär (+ 2.14 Prozent auf 63.82 CHF), Logitech (+ 1.99 Prozent auf 84.94 CHF) und Partners Group (+ 1.44 Prozent auf 647.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Helvetia Baloise (-0.90 Prozent auf 220.40 CHF), Lindt (-0.89 Prozent auf 8’335.00 CHF), Nestlé (-0.82 Prozent auf 86.93 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 4’013.00 CHF) und Swisscom (-0.49 Prozent auf 704.00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 198’159 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 348.376 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.40 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch