Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.03 Prozent auf 14’816.07 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.715 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.901 Prozent auf 14’797.07 Punkte an der Kurstafel, nach 14’664.92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’839.88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’776.08 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1.60 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’538.95 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 14’542.90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12’822.24 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11.84 Prozent aufwärts. Bei 15’272.42 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Amrize (+ 3.30 Prozent auf 36.01 CHF), Logitech (+ 3.10 Prozent auf 83.86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.90 Prozent auf 65.20 CHF), UBS (+ 2.20 Prozent auf 37.61 CHF) und Sika (+ 2.13 Prozent auf 189.40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sandoz (-0.89 Prozent auf 80.24 CHF), Galderma (-0.79 Prozent auf 182.55 CHF), Novartis (+ 0.25 Prozent auf 128.42 CHF), Nestlé (+ 0.32 Prozent auf 87.43 CHF) und Geberit (+ 0.71 Prozent auf 592.20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’907’369 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352.486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch