Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 1.07 Prozent höher bei 20’805.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.647 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.839 Prozent fester bei 20’759.12 Punkten, nach 20’586.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 20’759.12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’862.68 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1.48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’505.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20’436.97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SPI noch bei 17’615.97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14.05 Prozent. Bei 21’440.74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 13.40 Prozent auf 14.64 CHF), GAM (+ 11.55 Prozent auf 0.06 CHF), Feintool International (+ 8.02 Prozent auf 10.50 CHF), SHL Telemedicine (+ 7.07 Prozent auf 1.00 CHF) und WISeQey (+ 5.93 Prozent auf 5.36 USD). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-9.90 Prozent auf 4.64 CHF), BACHEM (-9.79 Prozent auf 67.25 CHF), Orior (-5.71 Prozent auf 9.75 CHF), Xlife Sciences (-5.00 Prozent auf 7.60 CHF) und Gurit (-4.45 Prozent auf 45.10 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4’078’970 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 358.929 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch