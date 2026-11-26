Die UBS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 37,67 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 37,83 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,75 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'185'693 UBS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,56 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 25,01 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 USD aus. UBS veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,71 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 15.98 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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