Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’195 0.5%  SPI 20’012 0.5%  Dow 51’849 0.4%  DAX 24’903 0.7%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 6’262 0.8%  Gold 3’983 -0.4%  Bitcoin 49’724 0.4%  Dollar 0.8132 0.1%  Öl 73.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: Über diese Dividende können sich Halma-Aktionäre freuen
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So hoch ist die Aroundtown SA-Dividendenzahlung
SPI-Titel lastminutecom-Papier: Diese Dividendenperformance können Anleger von lastminutecom erwarten
SDAX-Wert Grand City Properties-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Grand City Properties-Aktionäre
TUI-Aktie: Iran-Krieg führt zum Comeback der Last-Minute-Ferien
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

40.93
CHF
0.76
CHF
1.90 %
14:02:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.06.2026 12:37:20

UBS Buy

UBS
40.93 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Joseph Dickerson attestierte der Schweizer Großbank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "US-Stresstestergebnis, das schrittweise zur Verbesserung der Lage beiträgt". Das Geldhaus habe in der diesjährigen Untersuchung dank eines geringeren Kapitalverbrauchs besser abgeschnitten. UBS sei eine ihrer überzeugendsten Kaufempfehlungen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf UBS

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender UBS-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender UBS-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.93 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse