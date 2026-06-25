UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Joseph Dickerson attestierte der Schweizer Großbank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "US-Stresstestergebnis, das schrittweise zur Verbesserung der Lage beiträgt". Das Geldhaus habe in der diesjährigen Untersuchung dank eines geringeren Kapitalverbrauchs besser abgeschnitten. UBS sei eine ihrer überzeugendsten Kaufempfehlungen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40.93 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
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