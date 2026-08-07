UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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07.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von UBS gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 43,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'566 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 43,17 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,72 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 234'259 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 34,53 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS lag bei 0,72 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,62 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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