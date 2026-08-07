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07.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag fester

UBS Aktie News: UBS tendiert am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von UBS. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 43,24 CHF.

UBS
43.36 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'584 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,60 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'710'023 UBS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,44 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,78 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,62 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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