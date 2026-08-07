UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,44 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'603 Punkten steht. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 43,57 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,72 CHF. Zuletzt wechselten 893'857 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,44 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 2,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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