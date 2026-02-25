UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 46 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Großbank bis 2028 erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien operativ gut aufgestellt und setzten die Integration von Credit Suisse weiterhin erfolgreich um. Zudem sieht der Experte für die Aktien weiteres Bewertungspotenzial, sobald die Unsicherheit über die künftigen Kapitalanforderungen wegfällt./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
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Unternehmen:
UBS
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
46.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
45.80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
42.78 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Kian Abouhossein
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KGV*:
-
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