TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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29.04.2026 09:35:30
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton auf mit einem Kursziel von 33,10 Euro "Neutral" belassen. Auftragseingang und Margen des Lkw-Bauers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Daniela Costa am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Markterwartungen dürften leicht steigen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
33.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.26 €
|
Abst. Kursziel*:
5.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.16%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.03.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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