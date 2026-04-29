TRATON 28.69 CHF 0.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton auf mit einem Kursziel von 33,10 Euro "Neutral" belassen. Auftragseingang und Margen des Lkw-Bauers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Daniela Costa am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Markterwartungen dürften leicht steigen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.