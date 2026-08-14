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14.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag auf rotem Terrain

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 36,80 EUR.

TRATON
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'530 Punkten steht. Bei 36,78 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'505 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,38 EUR markierte der Titel am 03.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 12,45 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 42,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.77 Mrd. EUR – ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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