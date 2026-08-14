TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 37,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'516 Punkten steht. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 43'065 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 markierte das Papier bei 41,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,84 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,32 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.77 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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