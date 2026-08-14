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14.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittag ab

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittag ab

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,80 EUR abwärts.

TRATON
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Um 12:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'588 Punkten liegt. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 36,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 16'719 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 42,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. TRATON gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 11.77 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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