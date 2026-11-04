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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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06.11.2026 12:07:18

TotalEnergies Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.62 € 		Abst. Kursziel*:
15.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.71%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
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