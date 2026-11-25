Am 25.11.2025 wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56.17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.780 TotalEnergies-Anteilen. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 24.11.2026 138.29 EUR wert, da der Schlussstand 77.68 EUR betrug. Damit wäre die Investition 38.29 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 171.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch