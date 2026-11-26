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26.11.2026 20:55:42
adidas-Aktie zieht an: Positiverer Rating-Ausblick dank finanzieller Fortschritte
Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der adidas AG bestätigt.
Die adidas-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,38 Prozent höher bei 172,85 Euro.
DOW JONES
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