EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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26.11.2026 12:26:13
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester
Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.
Um 12:09 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.95 Prozent auf 6’009.11 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.176 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.448 Prozent auf 5’920.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’894.46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’026.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’920.89 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.745 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’116.23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 6’470.74 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 5’655.58 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4.66 Prozent auf 117.70 EUR), Infineon (+ 4.38 Prozent auf 42.69 EUR), Rheinmetall (+ 4.01 Prozent auf 765.30 EUR), Bayer (+ 3.08 Prozent auf 52.24 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.92 Prozent auf 29.92 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (+ 0.13 Prozent auf 24.01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.38 Prozent auf 587.20 EUR), Enel (+ 0.62 Prozent auf 9.52 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.88 Prozent auf 5.63 EUR) und Allianz (+ 0.99 Prozent auf 458.00 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’471’705 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 462.964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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