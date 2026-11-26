Um 09:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2.00 Prozent stärker bei 6’012.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.448 Prozent stärker bei 5’920.89 Punkten in den Handel, nach 5’894.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’013.38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’920.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.795 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’116.23 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 6’470.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’655.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.76 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4.81 Prozent auf 771.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.68 Prozent auf 117.72 EUR), Infineon (+ 4.22 Prozent auf 42.62 EUR), Deutsche Bank (+ 3.15 Prozent auf 29.99 EUR) und Airbus SE (+ 2.95 Prozent auf 195.54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (+ 0.00 Prozent auf 23.98 EUR), Enel (+ 0.01 Prozent auf 9.47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.55 Prozent auf 588.20 EUR), SAP SE (+ 0.74 Prozent auf 191.22 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.83 Prozent auf 37.85 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 552’917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462.964 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Mit 7.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch