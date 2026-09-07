TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Totalenergies nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 83 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die langfristigen Fundamentaldaten der Franzosen sein völlig intakt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag in seinem Kommentar zur Ölbranche. Auch mit Blick auf den Investorentag in der kommenden Woche macht er sich keine Sorgen. Lofting sieht aber durch die hartnäckigen Probleme in der Straße von Hormuz Risiken für die Barmittelzuflüsse. Denn seine aktuellen Schätzungen für das vierte Quartal basierten darauf, dass keine Förderanlagen ausfielen. Lofting rät zur Umschichtung in BP und lobt hier in einer separaten Studie die Schuldenabbau-Story./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.43 €
|
Abst. Kursziel*:
7.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.07%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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