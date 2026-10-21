TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Raffineriebedingungen in Europa hätten sich gegenüber den jüngsten Rekordwerten zuletzt etwas verschlechtert, schrieb Matthew Lofting in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Raffineriemargen der Ölkonzerne befänden sich zwar weiterhin deutlich über dem Mittelwert des Zyklus, der Durchschnittswert seit Anfang Oktober liege jedoch um mehr als 30 Prozent unter dem Niveau des dritten Jahresviertels./edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.68 €
|
Abst. Kursziel*:
5.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.91%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|75.08
|0.61%
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|14:40
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|14:25
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